Министр спорта Дегтярёв поддержал Губерниева, считающего, что "любить Родину нужно не на словах"

Министр спорта Дегтярёв согласился с Губерниевым: "Солидарен. Работаем"

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил поддержку комментатору Дмитрию Губерниеву в вопросе необходимости активных действий для решения проблем в российском спорте и его развития.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Губерниев ранее высказался о России как о неспортивной стране на фоне Олимпиады в Париже.

Губерниев в своём Telegram-канале написал, что выбирает "другой путь", подразумевающий решение проблем, и помощи в развитии российского спорта, о чём говорит руководство страны. Ведь, по мнению спортивного комментатора, "на словах Родину может любить каждый".

"Здесь я поддержу Дмитрия Губерниева. Полностью солидарен. Работаем", — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале, процитировав знаменитого комментатора.

29 июля стало известно, что второй тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпийских играх был отменен из-за плохого качества воды в Сене. Это вызвало возмущение в СМИ. Губерниев призвал обсуждать не проблемы Сены, а состояние российских водоемов.