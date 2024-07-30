Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил поддержку комментатору Дмитрию Губерниеву в вопросе необходимости активных действий для решения проблем в российском спорте и его развития.
Губерниев ранее высказался о России как о неспортивной стране на фоне Олимпиады в Париже.
Губерниев в своём Telegram-канале написал, что выбирает "другой путь", подразумевающий решение проблем, и помощи в развитии российского спорта, о чём говорит руководство страны. Ведь, по мнению спортивного комментатора, "на словах Родину может любить каждый".
"Здесь я поддержу Дмитрия Губерниева. Полностью солидарен. Работаем", — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале, процитировав знаменитого комментатора.
29 июля стало известно, что второй тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпийских играх был отменен из-за плохого качества воды в Сене. Это вызвало возмущение в СМИ. Губерниев призвал обсуждать не проблемы Сены, а состояние российских водоемов.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.