Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие растения нуждаются в обработке горчицей
Маринованные кабачки: очень простые продукты и минимум усилий от хозяйки
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в больницу после аварии
Цены в отелях Парижа упали до 41% для привлечения гостей Олимпиады
Что стоит приобрести в аптеке для поддержания здоровья волос?
Брендан Фрейзер чуть не умер во время съёмок фильма "Мумия"
Вот что делать, когда капусту объедают слизни и улитки
Лариса Долина рассказала о том, как её пытались изнасиловать
Владельцы автомобилей GAC в России жалуются на треснувшие люки
Министр спорта Дегтярёв поддержал Губерниева, считающего, что "любить Родину нужно не на словах"

Министр спорта Дегтярёв согласился с Губерниевым: "Солидарен. Работаем"

1:07
Спорт

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил поддержку комментатору Дмитрию Губерниеву в вопросе необходимости активных действий для решения проблем в российском спорте и его развития.

Министр спорта Дегтярёв согласился с Губерниевым: "Солидарен. Работаем"
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Губерниев ранее высказался о России как о неспортивной стране на фоне Олимпиады в Париже.

Губерниев в своём Telegram-канале написал, что выбирает "другой путь", подразумевающий решение проблем, и помощи в развитии российского спорта, о чём говорит руководство страны. Ведь, по мнению спортивного комментатора, "на словах Родину может любить каждый".

"Здесь я поддержу Дмитрия Губерниева. Полностью солидарен. Работаем", — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале, процитировав знаменитого комментатора.

29 июля стало известно, что второй тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпийских играх был отменен из-за плохого качества воды в Сене. Это вызвало возмущение в СМИ. Губерниев призвал обсуждать не проблемы Сены, а состояние российских водоемов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Апартаменты — это помещения всего лишь для временного там нахождения Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Турция вторгнется в Израиль? Политолог Колчин о громких заявлениях Эрдогана и раскладе сил на Ближнем Востоке
Набиуллина: корабль российской экономики ступил в неспокойные воды
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Последние материалы
Что стоит приобрести в аптеке для поддержания здоровья волос?
Брендан Фрейзер чуть не умер во время съёмок фильма "Мумия"
Вот что делать, когда капусту объедают слизни и улитки
Лариса Долина рассказала о том, как её пытались изнасиловать
Владельцы автомобилей GAC в России жалуются на треснувшие люки
Советы диетологов, как перейти к правильному питанию
Турпоток в Крым вырос на 25% несмотря на атаки ВСУ
Разработано устройство для повышения эффективности земледелия
Министр спорта Дегтярёв согласился с Губерниевым: "Солидарен. Работаем"
Вот как сделать настоящий, традиционный салат оливье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников