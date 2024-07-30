Фрунцузский актёр, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия ОИ-2024, считает её невинной

Исполнитель роли Диониса на открытии ОИ-2024 попросил прощения у тех, кого обидел

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Актёр Филипп Катерин, который исполнил роль Диониса на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, принес извинения за церемонию, подчеркнув, что не имел намерения кого-либо обидеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Актёр подчеркнул, что ему очень жаль, что кого-то возмутило увиденное. Катерин рассказал, что сам он вырос в христианской религии, напомнив, что самое важное в ней — это прощение.

Сам актёр уверен, что в спектакле на открытии Игр-2024 не было ничего оскорбительного для зрителей.

"Мне очень жаль, если это кого-то шокировало. Это было не совсем то, что я хотел сказать. Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас. Я пересмотрел кадры. Они показались мне очень невинными", — сказал Катерин, которого цитирует CNN.

Церемония открытия Олимпиады-2024 была особенной, поскольку впервые в истории летних Олимпийских игр она состоялась не на стадионе, а в сердце Парижа. Вместо традиционного парада спортсменов была организована лодочная регата по реке Сене, и все шоу превратилось в масштабный спектакль, охвативший центр города.