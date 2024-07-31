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Как избавиться от мышечной боли после тренировок: ответ опытного тренера

Стало известно, как избавиться от мышечной боли после тренировки

2:13
Спорт

Боль в мышцах после тренировки — частое явление, которое может возникать у новичков и опытных спортсменов. Эта боль, известная как отсроченная мышечная болезненность (DOMS), обычно начинается через 24-48 часов после физической нагрузки и может продолжаться до недели. Вот несколько способов облегчить дискомфорт и ускорить восстановление.

Стало известно, как избавиться от мышечной боли после тренировки
Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0
  • Активное восстановление. Легкие физические упражнения, такие как прогулка или плавание, помогут улучшить кровообращение и снизить болезненность. Избегайте интенсивных тренировок на болезненные группы мышц, но не забывайте о регулярной активности.
  • Растяжка и упражнения на гибкость. Мягкие растяжки помогут улучшить гибкость и снизить напряжение в мышцах. Важно выполнять их аккуратно и не перетруждать мышцы.
  • Массаж. Легкий массаж может помочь расслабить напряженные мышцы и улучшить циркуляцию крови. Воспользуйтесь услугами профессионального массажиста или попробуйте сделать это самостоятельно.
  • Тепло и холод. Холодные компрессы могут уменьшить воспаление и отеки, а теплая ванна или грелка помогут расслабить мышцы. Используйте оба метода по мере необходимости.
  • Гидратация и питание. Употребляйте достаточное количество воды, чтобы поддерживать баланс жидкости в организме. Белки, углеводы и витамины, особенно C и E, помогут восстановлению мышц.
  • Сон. Качественный сон необходим для восстановления организма. Постарайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.
  • Постепенное увеличение нагрузки. Начинайте тренировки с небольших весов и постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы мышцы привыкли к новым условиям.

Если боль не проходит в течение недели или сопровождается отеками, сильной слабостью или другими необычными симптомами, лучше проконсультироваться с врачом. Подходящий уход и правильное восстановление помогут вам быстрее вернуться к тренировкам и избежать травм.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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