Чтобы бег приносил удовольствие

Чтобы выделить время на утренние пробежки, эксперт рекомендует:
1. Планируйте заранее. Определите, в какое время утра вам будет удобнее заниматься пробежками, и добавьте это время в свое расписание.
2. Поднимайтесь рано. Если вам нужно выделить время на утреннюю пробежку, возможно, вам придется вставать на полчаса-час раньше, чем обычно.
3. Подготовьте все заранее. Уложите одежду для пробежки рядом с кроватью, чтобы сразу надеть её после пробуждения.
4. Старайтесь спать вовремя. Чтобы вставать рано утром без проблем, важно ложиться спать вовремя и получать достаточный отдых.
5. Не откладывайте. Сразу после пробуждения начните утренний ритуал: выпейте стакан воды, помедитируйте — и отправляйтесь на пробежку.
6. Создайте мотивацию. Найдите друзей или группу, с кем вы будете бегать вместе, или установите себе цель, например, участие в марафоне.
Со временем утренние пробежки станут привычкой, и вы будете подниматься рано, а активности будут приносить удовольствие.
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