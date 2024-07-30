Чтобы бег приносил удовольствие

Как найти время для бега по утрам

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чтобы выделить время на утренние пробежки, эксперт рекомендует:

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

1. Планируйте заранее. Определите, в какое время утра вам будет удобнее заниматься пробежками, и добавьте это время в свое расписание.

2. Поднимайтесь рано. Если вам нужно выделить время на утреннюю пробежку, возможно, вам придется вставать на полчаса-час раньше, чем обычно.

3. Подготовьте все заранее. Уложите одежду для пробежки рядом с кроватью, чтобы сразу надеть её после пробуждения.

4. Старайтесь спать вовремя. Чтобы вставать рано утром без проблем, важно ложиться спать вовремя и получать достаточный отдых.

5. Не откладывайте. Сразу после пробуждения начните утренний ритуал: выпейте стакан воды, помедитируйте — и отправляйтесь на пробежку.

6. Создайте мотивацию. Найдите друзей или группу, с кем вы будете бегать вместе, или установите себе цель, например, участие в марафоне.

Со временем утренние пробежки станут привычкой, и вы будете подниматься рано, а активности будут приносить удовольствие.