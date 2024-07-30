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2 млн получит пловчиха Чекунова за то, что превзошла результат чемпионки Игр-2024 Смит

Пловчиха Чекунова за результат выше, чем у Смит, получит 2 млн рублей

1:05
Спорт

 
Российская пловчиха Евгения Чикунова вознаграждена суммой в 2 млн рублей за то, что превзошла результат чемпионки Олимпийских игр в Париже Татьяны Смит из Южно-Африканской Республики на дистанции 100 м брассом в финале Кубка России по плаванию. Об этом передает РБК.

Пловчиха Чекунова за результат выше, чем у Смит, получит 2 млн рублей
Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay, PDM

По информации пресс-службы Всероссийской федерации плавания, участники финала Кубка России, которые смогут повторить или превзойти результат чемпиона Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, будут получать призовые в размере 2 млн рублей.

На Олимпиаде Татьяна Смит показала лучшее время в финале на дистанции 100 м брассом, завершив заплыв за 1 минуту 5,28 секунды. В свою очередь, Евгения Чикунова 26 июля на Кубке России показала результат 1 минута 5,26 секунды, улучшив тем самым результат Смит.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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