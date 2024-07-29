Организаторы Олимпийских игр в Париже объяснили удаление видео с церемонии открытия. Директор по коммуникациям Энн Дескам пояснила, что это связано с геоблокировкой.
Ранее видео с ключевыми моментами церемонии было удалено с официального сайта и YouTube.
Церемония подверглась критике за необычные решения и слабую организацию. Тем не менее, мэр Парижа Анн Идальго высоко оценила мероприятие, отметив его сочетание юмора, силы и эмоций.
Многие интернет-пользователи и политические деятели выразили недовольство церемонией открытия, указывая на неоднозначные творческие решения и слабую организацию.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.