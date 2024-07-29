Организаторы Олимпиады в Париже объяснили удаление видео с церемонии открытия

Организаторы Олимпийских игр объяснили удаление видео с церемонии открытия

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Организаторы Олимпийских игр в Париже объяснили удаление видео с церемонии открытия. Директор по коммуникациям Энн Дескам пояснила, что это связано с геоблокировкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Ранее видео с ключевыми моментами церемонии было удалено с официального сайта и YouTube.

Церемония подверглась критике за необычные решения и слабую организацию. Тем не менее, мэр Парижа Анн Идальго высоко оценила мероприятие, отметив его сочетание юмора, силы и эмоций.

Многие интернет-пользователи и политические деятели выразили недовольство церемонией открытия, указывая на неоднозначные творческие решения и слабую организацию.