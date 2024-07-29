Эффективные упражнения для сжигания жира: советы от мастера спорта Михаила Прыгунова

Названы лучшие упражнения для сжигания жира и контроля пульса

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Фитнес-тренер и мастер спорта России по бодибилдингу Михаил Прыгунов назвал лучшие упражнения для эффективного сжигания жира, согласно информации, опубликованной на сайте "Доктор Питер".

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

По словам Прыгунова, важно выполнять такие упражнения, которые обеспечивают стабильное пульсовое значение в пределах 65-70% от максимального, не допуская резких колебаний. Он порекомендовал следующие упражнения: ходьба с высоким поднятием бедра, приседания на половину амплитуды с подъемом одной ноги вперед, в сторону и назад, подъемы рук и приставные шаги. Тренер также отметил, что нужно придерживаться умеренного количества повторений и избегать упражнений, требующих упора лежа на прямых руках.