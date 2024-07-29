Эффективные упражнения для сжигания жира: советы от мастера спорта Михаила Прыгунова

Фитнес-тренер и мастер спорта России по бодибилдингу Михаил Прыгунов назвал лучшие упражнения для эффективного сжигания жира, согласно информации, опубликованной на сайте "Доктор Питер".
По словам Прыгунова, важно выполнять такие упражнения, которые обеспечивают стабильное пульсовое значение в пределах 65-70% от максимального, не допуская резких колебаний. Он порекомендовал следующие упражнения: ходьба с высоким поднятием бедра, приседания на половину амплитуды с подъемом одной ноги вперед, в сторону и назад, подъемы рук и приставные шаги. Тренер также отметил, что нужно придерживаться умеренного количества повторений и избегать упражнений, требующих упора лежа на прямых руках.
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