Тьерри Ребуль отвечает на критику церемонии открытия Олимпийских игр 2024: что стоит за программой

Тьерри Ребуль, директор церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, ответил на критику мероприятия. Об этом сообщает RMC Sport.
"Мы выражаем сожаление, если кто-то был расстроен, но мы не считаем нужным оправдываться за наши действия. Мы уверены, что ошибиться было невозможно", — отметил Ребуль. Он добавил, что 87% французов остались довольны церемонией.
Ребуль также пояснил, что программа не согласовывалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Мы стремились показать, что такое Франция: свобода, равенство и братство. Свобода включает в себя и свободу творчества. Мы не имели намерения шокировать", — подчеркнул он.
Церемония открытия Олимпиады прошла в Париже 26 июля. Впервые мероприятие не состоялось на стадионе, а прошло по улицам города и на реке Сена, где плавали суда с артистами и делегациями стран.
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