Компания CSpire решила отозвать свою рекламу и разорвать контракт с МОК

За пародию "Тайной вечери" на церемонии открытия МОК и Франция потеряли спонсора

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Переосмысление "Тайной вечери" Леонардо да Винчи на церемонии открытия Олимпады-2024 вызвало общественное возмущение, пишет Zero Hedge.

Фото: zerohedge.com is licensed under Free More info

Американская компания CSpire решила разорвать контрактные договоренности с МОК и Францией и отозвать рекламный бюджет.

Некоторые пользователи соцсетей поддержали компанию за отказ от сотрудничества из-за высмеивания картины Леонардо да Винчи во время церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз также поддержал решение CSpire. Он похвалил компанию за смелость и независимость в принятии такого решения.

Уход CSpire из числа спонсоров МОК стал для организации болезненным ударом. Это уже вторая потеря крупного спонсора за короткий промежуток времени, после того как Toyota прекратила сотрудничество с МОК в мае. Финансовые потери, вызванные уходом CSpire, меньше, чем от потери Toyota, но тем не менее, это вызов для МОК и их дальнейших планов.