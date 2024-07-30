Переосмысление "Тайной вечери" Леонардо да Винчи на церемонии открытия Олимпады-2024 вызвало общественное возмущение, пишет Zero Hedge.
Американская компания CSpire решила разорвать контрактные договоренности с МОК и Францией и отозвать рекламный бюджет.
Некоторые пользователи соцсетей поддержали компанию за отказ от сотрудничества из-за высмеивания картины Леонардо да Винчи во время церемонии открытия Олимпиады в Париже.
Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз также поддержал решение CSpire. Он похвалил компанию за смелость и независимость в принятии такого решения.
Уход CSpire из числа спонсоров МОК стал для организации болезненным ударом. Это уже вторая потеря крупного спонсора за короткий промежуток времени, после того как Toyota прекратила сотрудничество с МОК в мае. Финансовые потери, вызванные уходом CSpire, меньше, чем от потери Toyota, но тем не менее, это вызов для МОК и их дальнейших планов.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.