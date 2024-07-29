Как преодолеть страх перед спортзалом: советы от психолога Кристины Мизерной

Как преодолеть страх перед спортзалом

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Психолог Кристина Мизерная выделила основные причины, по которым люди боятся посещать спортзал.

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По мнению Мизерной, основной причиной страха является неуверенность в себе. Многие новички в зале чувствуют себя неуверенно, особенно если не знают, как пользоваться тренажерами или выполнять упражнения правильно.

Кроме того, врач отметила, что люди часто сравнивают себя с более опытными или физически подготовленными посетителями спортзала, что может вызывать комплексы и страх. Опасения по поводу того, что подумают другие о нашей внешности или уровне тренированности, также могут стать преградой на пути к занятиям спортом.