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Как преодолеть страх перед спортзалом: советы от психолога Кристины Мизерной

Как преодолеть страх перед спортзалом

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Спорт

Психолог Кристина Мизерная выделила основные причины, по которым люди боятся посещать спортзал.

Как преодолеть страх перед спортзалом
Фото: Freepik is licensed under Free license

По мнению Мизерной, основной причиной страха является неуверенность в себе. Многие новички в зале чувствуют себя неуверенно, особенно если не знают, как пользоваться тренажерами или выполнять упражнения правильно.

Кроме того, врач отметила, что люди часто сравнивают себя с более опытными или физически подготовленными посетителями спортзала, что может вызывать комплексы и страх. Опасения по поводу того, что подумают другие о нашей внешности или уровне тренированности, также могут стать преградой на пути к занятиям спортом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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