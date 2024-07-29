Качество воды в Сене снова вызывает отмену тренировок для триатлонистов в Париже

В Париже отменили заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Париже снова отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в реке Сена.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Организаторы Олимпийских игр выражают беспокойство за здоровье спортсменов и решили перенести мероприятие до улучшения условий. Это уже второй случай отмены тренировки, но представители World Triathlon остаются оптимистичными и уверяют, что сделают все возможное для обеспечения безопасности участников.

Если ситуация с качеством воды не улучшится, соревнования могут быть перенесены на свободные дни. Заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан сообщил, что у них есть план "Б", который включает объединение двух дней соревнований в один. Тем не менее, он надеется, что к этому не придется прибегать.

Важный момент решится в предстоящий вторник. Если погода будет солнечной и температура повысится, вода в реке сможет очиститься достаточно для проведения соревнований. Участники начнут с этапа плавания, затем пересадят на велосипеды и завершат дистанцию бегом.