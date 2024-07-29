Веснина сравнила организацию Игр в Париже с крупными теннисными турнирами

Веснина: по организации ОИ-2024 хуже, чем крупные теннисные турниры

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Российская теннисистка и чемпионка Олимпийских игр 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказала своё мнение о качестве организации Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, CC BY-SA 2.0

Веснина рассказала, что теннисисты играют на уникальных кортах "Ролан Гаррос". Все условия на этих кортах созданы для лучших теннисистов, поэтому спортсменка считает, что им действительно повезло. Этот стадион можно назвать одним из лучших, если не лучшим, и организация на высоте, заверила теннисистка.

Однако в плане общей организации Олимпийские игры уступают крупным теннисным турнирам, и теннисистам приходится привыкать к новым условиям.

А по организации Олимпиады отличаются от крупных теннисных турниров в худшую сторону, поэтому нам приходится адаптироваться и привыкать к нововведениям. Но мы понимаем, что это другой турнир, поэтому подстраиваемся, — сказала Веснина в разговоре с "Чемпионатом".

Ранее Елена Веснина объявила, что текущий сезон будет её последним в карьере. Сегодня, 29 июля, она вместе с Екатериной Александровой проиграла в первом раунде парного разряда на Олимпиаде-2024.