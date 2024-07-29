Валуев сравнил МОК с фруктовым ларьком, продающим гнилые просроченные фрукты

Валуев: МОК "до минуты" знал, как будет проходить церемония открытия Игр-2024

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший чемпион мира по боксу из России Николай Валуев высказался о церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, состоявшейся 26 июля.

Фото: СОЦСЕТИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА by Николай Валуев, PDM

Валуев подчеркнул, что на этапе согласования МОК был полностью осведомлен о всех деталях церемонии открытия, буквально до каждой минуты.

Однако, по мнению депутата, если бы МОК действительно был независимой и принципиальной организацией, он мог бы противостоять этому. Теоретически он способен это сделать, но на практике оказывается, что нет.

"МОК уже давно превратился во фруктовый ларёк, где чем больше ты продашь фруктов, даже если они гнилые и просроченные, тем лучше. Вот и все причины происшедшего. МОК очень сильно завязан на большие деньги и управление ими, поэтому на Олимпийских играх, где совершенно точно такого не должно быть, это есть", — сказал Валуев, которого цитирует "РИА Новости Спорт".

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России, список которых опубликован на сайте оргкомитета "Париж-2024". Допущенным российским спортсменам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и участвовать в командных соревнованиях.