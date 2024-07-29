Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы неочевидные ошибки в диете
Что делать с капустой в июле-августе, чтобы получить богатый урожай
Четыре города России введут туристический налог с 1 января 2025 года
Учёные разработали рекомендации для онлайн-курсов по русскому языку
Минюст РФ отказал в признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Утягивающее бельё: советы по выбору идеальной модели
Как сделать вкусный домашний компот
Банки чаще одобряют кредиты россиянам в первом полугодии 2024 года
Иск потерпевших в "Крокус Сити Холле" к "Ингосстраху" отклонён
Валуев сравнил МОК с фруктовым ларьком, продающим гнилые просроченные фрукты

Валуев: МОК "до минуты" знал, как будет проходить церемония открытия Игр-2024

1:27
Спорт

Бывший чемпион мира по боксу из России Николай Валуев высказался о церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, состоявшейся 26 июля.

Валуев: МОК "до минуты" знал, как будет проходить церемония открытия Игр-2024
Фото: СОЦСЕТИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА by Николай Валуев, PDM

Валуев подчеркнул, что на этапе согласования МОК был полностью осведомлен о всех деталях церемонии открытия, буквально до каждой минуты.

Однако, по мнению депутата, если бы МОК действительно был независимой и принципиальной организацией, он мог бы противостоять этому. Теоретически он способен это сделать, но на практике оказывается, что нет.

"МОК уже давно превратился во фруктовый ларёк, где чем больше ты продашь фруктов, даже если они гнилые и просроченные, тем лучше. Вот и все причины происшедшего. МОК очень сильно завязан на большие деньги и управление ими, поэтому на Олимпийских играх, где совершенно точно такого не должно быть, это есть", — сказал Валуев, которого цитирует "РИА Новости Спорт".

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России, список которых опубликован на сайте оргкомитета "Париж-2024". Допущенным российским спортсменам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и участвовать в командных соревнованиях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Западные альянсы разваливаются. РФ может повторить военные походы 1812 и 1945 годов
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Внук певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вернулся в Россию из США
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Последние материалы
Юрист предупредил об ограничениях при продаже купленного на маткапитал жилья
Завод "Москвич" объявил о временной остановке работы
Названы неочевидные ошибки в диете
Что делать с капустой в июле-августе, чтобы получить богатый урожай
Четыре города России введут туристический налог с 1 января 2025 года
Учёные разработали рекомендации для онлайн-курсов по русскому языку
Минюст РФ отказал в признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Валуев: МОК "до минуты" знал, как будет проходить церемония открытия Игр-2024
Утягивающее бельё: советы по выбору идеальной модели
Как сделать вкусный домашний компот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников