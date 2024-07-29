Авербух рассказал, что думает о вручении медалей командного турнира зимней Олимпиады-2022

Авербух: церемония вручения медалей командного турнира зимней Олимпиады-2022 — фикция

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух назвал церемонию вручения медалей командного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года фикцией.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

В понедельник МОК сообщил, что 7 августа в парижском Парке чемпионов состоится церемония награждения, на которой золотые медали будут вручены американской команде, а серебряные — японской.

"В данной ситуация эта церемония — фикция. Для меня наши ребята — абсолютно олимпийские чемпионы, и это видел весь мир! Других мнений быть не может. А дальше пускай они распределяют как хотят, между собой", — сказал Авербух, которого цитирует Sport24.

Сборная России победила в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, но после дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты. В итоге россияне опустились на третье место, уступив США и Японии, которые изначально занимали второе и третье места соответственно.

МОК пока не будет вручать российской команде бронзовые медали, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) все еще рассматривает апелляцию сборной Канады на решение ISU о перераспределении наград. Канадцы, занявшие четвертое место, требуют полной дисквалификации России, чтобы бронзовые медали достались им.