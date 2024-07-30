Вес олимпийцев по отдельным видам спорта увеличился за последние 50 лет

Исследования показывают, что вес олимпийцев в некоторых видах спорта увеличился

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Согласно данным Sports Reference, за последние 50 лет вес и рост спортсменов увеличился. Данные для сравнения брали с 1960-го по 2016 годы, передает Zero Hedge.

Фото: defenselink.mil by Staff Sergeant Jeremy T. Lock, USAF

Самый яркий пример этого явления — баскетбол, где средний вес мужчин вырос более чем на 16 килограммов. Средний рост также увеличился на 12 сантиметров.

В борьбе, тяжелой атлетике и водном поло также наблюдается значительное увеличение веса и роста мужчин. По индексу массы тела (ИМТ) спортсмены продвинулись в категорию с избыточным весом, причем тяжелоатлеты особенно близки к категории с ожирением.

Что касается женщин, то различия в среднем весе и росте между видами спорта менее стремительны. Наибольшие изменения произошли в плавании, гребле на каноэ и прыжках в воду.

Означает ли это, что спортсмены становятся нездоровее? Нет. ИМТ имеет тенденцию преувеличивать ожирение у высоких людей и худобу у низкорослых.