Футболистам "Динамо" пригрозили работой в "Пятерочке" за плохую игру

Футболистам "Динамо" пригрозили работой в "Пятерочке"

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка пригрозил молодым футболистам клуба, что отправит их работать в супермаркет, если они не будут выкладываться на поле.

Фото: flickr.com by X5 Retail Group, CC BY-SA 2.0

Личка подчеркнул, что молодые спортсмены должны упорно трудиться и полностью выкладываться в игре.

"Я сказал игрокам, что не пущу их на базу, если они не будут показывать должное старание в игре. Если не хотите этого делать — пожалуйста, идите работать в 'Пятерочку'. Но и там работа не из легких," — заявил Личка.

После двух матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице. На старте сезона команда одержала две победы — над воронежским "Факелом" и московским "Локомотивом" (обе игры завершились со счетом 3:1).

Личка возглавил "Динамо" летом 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2023/2024.