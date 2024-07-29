4 эффективных упражнения, которые помогут сбросить лишний вес

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов рекомендует всем желающим сбросить вес сначала проконсультироваться с врачом, чтобы уточнить информацию о своем здоровье — наличие хронических заболеваний и других проблем, которые могут помешать активным тренировкам, сообщает "Рамблер/Доктор".
Специалист считает, что для похудения лучше заниматься кардио. Он выделил 4 простых, но эффективных упражнения, которые не нагружают суставы:
Основное правило здесь — заниматься более 30 минут с постоянным темпом, чтобы избежать длительных перерывов.
А если добавить кардио к силовым тренировкам, процесс похудения ускорится.
Однако следует избегать упражнений в положении лежа на вытянутых руках, так как это создает большую нагрузку на сердце.
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