Чат-бот с искусственным интеллектом помогает олимпийцам в Париже

Как ИИ помогает олимпийцам на Играх-2024

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Intel создала чат-бота, который позволяет спортсменам найти ответы на все интересующие их вопросы, например, о том, как передвигаться по Парижу, где поесть и как получить аккредитацию семьи, передает eurunews.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, CC0

Спортсменам так намного проще преодолевать административные барьеры на Олимпийских играх, поскольку ответы даются в режиме реального времени.

"Мы слышали действительно положительные отзывы о том, что мы избавляем спортсменов от этой проблемы, позволяя им сосредоточиться на своих выступлениях", — сообщили представители компании.

Искусственный интеллект помогает не только спортсменам, но и тем, кто надеется ими стать.