Intel создала чат-бота, который позволяет спортсменам найти ответы на все интересующие их вопросы, например, о том, как передвигаться по Парижу, где поесть и как получить аккредитацию семьи, передает eurunews.
Спортсменам так намного проще преодолевать административные барьеры на Олимпийских играх, поскольку ответы даются в режиме реального времени.
"Мы слышали действительно положительные отзывы о том, что мы избавляем спортсменов от этой проблемы, позволяя им сосредоточиться на своих выступлениях", — сообщили представители компании.
Искусственный интеллект помогает не только спортсменам, но и тем, кто надеется ими стать.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.