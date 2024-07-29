Организаторы ОИ-2024 заявили, что отменили соревнования по триатлону, запланированные на 28 июля, после совещания по качеству воды с представителями властей, сообщает euronews.
Вопросы о качестве воды в реки возобновились после того, как на город обрушился сильный дождь во время церемонии открытия Олимпийских игр.
Начиная с 2015 года, организаторы вложили значительные средства в подготовку Сены к Олимпийским играм.
План включал строительство гигантского подземного хранилища воды в центре Парижа, реконструкцию канализационной инфраструктуры и модернизацию очистных сооружений.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.