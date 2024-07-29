Триатлонистам отменили соревнования на реке Сена из-за возросших опасений по поводу качества воды

Олимпийские соревнования по триатлону на реке Сена отменены

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Организаторы ОИ-2024 заявили, что отменили соревнования по триатлону, запланированные на 28 июля, после совещания по качеству воды с представителями властей, сообщает euronews.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Вопросы о качестве воды в реки возобновились после того, как на город обрушился сильный дождь во время церемонии открытия Олимпийских игр.

Начиная с 2015 года, организаторы вложили значительные средства в подготовку Сены к Олимпийским играм.

План включал строительство гигантского подземного хранилища воды в центре Парижа, реконструкцию канализационной инфраструктуры и модернизацию очистных сооружений.