Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые игры в Game Pass: что добавят и что исчезнет в конце месяца
В Карелии найдены живыми ещё двое пропавших после размытия дамбы
Что нужно сделать с капустой в конце июля — августе, чтобы урожай не разочаровал
ФНС разъяснила условия амнистии для бизнеса за дробление
Тренировки на свежем воздухе: плюсы и минусы, по мнению эксперта
Отменившая развод Согдиана сравнила свою ситуацию с расставанием Алсу и Абрамова
75-летняя Алла Пугачёва появилась на публике в дерзком мини
Плюсы и минусы вариаторных трансмиссий в авто
The Guardian: названы презервативы с опасным содержанием токсичных химикатов
Триатлонистам отменили соревнования на реке Сена из-за возросших опасений по поводу качества воды

Олимпийские соревнования по триатлону на реке Сена отменены

0:41
Спорт

Организаторы ОИ-2024 заявили, что отменили соревнования по триатлону, запланированные на 28 июля, после совещания по качеству воды с представителями властей, сообщает euronews.

Олимпийские соревнования по триатлону на реке Сена отменены
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Вопросы о качестве воды в реки возобновились после того, как на город обрушился сильный дождь во время церемонии открытия Олимпийских игр.

Начиная с 2015 года, организаторы вложили значительные средства в подготовку Сены к Олимпийским играм.

План включал строительство гигантского подземного хранилища воды в центре Парижа, реконструкцию канализационной инфраструктуры и модернизацию очистных сооружений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом
ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом
Последние материалы
В Карелии найдены живыми ещё двое пропавших после размытия дамбы
Что нужно сделать с капустой в конце июля — августе, чтобы урожай не разочаровал
ФНС разъяснила условия амнистии для бизнеса за дробление
Олимпийские соревнования по триатлону на реке Сена отменены
Тренировки на свежем воздухе: плюсы и минусы, по мнению эксперта
Отменившая развод Согдиана сравнила свою ситуацию с расставанием Алсу и Абрамова
75-летняя Алла Пугачёва появилась на публике в дерзком мини
Плюсы и минусы вариаторных трансмиссий в авто
The Guardian: названы презервативы с опасным содержанием токсичных химикатов
Советы по приготовлению вкусной куриной печени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников