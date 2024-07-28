"Спартак" одержал победу над "Химки" со счетом 3:1 в матче РПЛ

"Спартак" победил "Химки" со счетом 3:1 в матче РПЛ

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Московский "Спартак" победил подмосковные "Химки" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил корреспондент "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Матч состоялся в воскресенье, 28 июля, на стадионе "Арена Химки" и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. На 49-й минуте счет открыл полузащитник Эсекиэль Барко. Затем голы забили нападающий Манфред Угальде и защитник Срджан Бабич. На 90-й минуте хавбек Бутта Магомедов сократил отставание.

В результате "Спартак" занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а "Химки" находятся на 12-м месте.

В следующем туре "Спартак" примет самарские "Крылья Советов" 5 августа, а "Химки" 3 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином".