X‑Waters Volga уже 8 раз привлёк внимание российских и иностранных пловцов

Самый массовый в Европе заплыв организовали в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде 27 июля прошел ежегодный массовый заплыв на открытой воде X‑Waters Volga, входящий в состав мирового чемпионата X‑Waters World Championship и уже восьмой раз привлекший внимание спортсменов, пишет "МК в Нижнем Новгороде".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Рекордное количество участников, более трех тысяч, зарегистрировалось на этом мероприятии, включая как российских пловцов, так и спортсменов из-за рубежа.

Соревнование проводилось на четырех различных дистанциях.

В категории однокилометрового заплыва победу одержали Андрей Ушаков и Ольга Лебедева, а в номинации двухкилометровой дистанции лидировали Юрий Сарамутин из Москвы и Алла Митрофанова из Дзержинска.

Следует отметить, что на двухкилометровом заплыве приняли участие Екатерина Никитина, супруга губернатора области, и Дмитрий Кабайло, министр спорта Нижегородской области, дебютировавший на X‑Waters Volga.