Вратарь "Динамо" Андрей Лунев о высоких ценах на аренду жилья в Москве

Футболист из "Динамо" пожаловался на высокие цены жилья в Москве

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев высказался о стоимости жизни в российской столице. Его слова передает Sport24.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinozaurus, CC BY-SA 4.0

"Заметил, что в Москве изменились цены. Сейчас аренда квартиры требует огромных затрат. Цены на всю недвижимость выросли", — сказал Лунев. Он добавил, что не может судить о ценах на продукты, так как живет на базе и еще не был в магазине.

32-летний Лунев присоединился к "Динамо" 1 июля, подписав контракт на два года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги он сыграл в двух матчах и пропустил два гола.

В прошлом сезоне Лунев играл за азербайджанский "Карабах". 29 марта он стал чемпионом Азербайджана в составе клуба. Ранее голкипер дошел с командой до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил "Байеру", за который выступал с 2021 по 2023 год.

С 2017 по 2021 год Лунев защищал цвета петербургского "Зенита", с которым трижды становился чемпионом России. В его активе также семь матчей за сборную России.