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Как взбодриться утром: лучшие советы фитнес-тренера Ирины Ротач

Фитнес-тренер поделилась упражнениями для бодрого утра

0:41
Спорт

Фитнес-тренер Ирина Ротач рекомендовала несколько упражнений для утренней зарядки, которые помогут взбодриться. Ее советы опубликовал Men Today.

Фитнес-тренер поделилась упражнениями для бодрого утра
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Эксперт отметила, что перед утренней тренировкой обязательно нужно поесть, при этом пища должна быть подобрана так, чтобы не возникло ощущения тяжести.

Для утренней зарядки Ротач предложила включить подъемы на носки, наклоны в стороны и вперед, выпады в сторону. Также подойдут вращения в плечевых суставах, махи ногами вперед к рукам, махи ногами в стороны и планка. Завершить комплекс рекомендуется растяжкой спины.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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