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Как избежать травм спины при силовых тренировках: рекомендации Ирины Ротач

Как избежать травм спины при силовых тренировках

1:03
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач дала россиянам советы по сохранению здоровья спины во время силовых тренировок, о чем сообщает Men Today.

Как избежать травм спины при силовых тренировках
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, Ротач рекомендовала начинать с разминки. Она должна включать легкие упражнения и динамическую растяжку. В конце тренировки необходима заминка, состоящая из упражнений низкой интенсивности и статической растяжки.

При подъеме тяжестей Ротач советует начинать с простых упражнений с собственным весом и постепенно увеличивать вес. Она подчеркнула важность занятий с тренером, который сможет скорректировать технику выполнения упражнений. По словам специалиста, техника не должна страдать ради больших весов или количества повторений.

Также Ротач обратила внимание на важность укрепления мышц кора, которые поддерживают позвоночник. Перед началом силовых тренировок необходимо залечить травмы, обращаться к врачу при дискомфорте и не забывать о полноценном отдыхе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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