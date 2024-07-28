Дикторы на церемонии открытия Олимпиады ошиблись во время выхода сборной Южной Кореи

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже бьет рекорды по количеству скандалов. В пятницу спортсменов из Южной Кореи дикторы приняли за северокорейцев, сообщает euronews. сom.
Что это было? Дикторы забыли о своих профессиональных обязанностях? Они не в курсе, что среди стран-участниц нет Северной Кореи?
После этого власти Сеула потребовали встречи с президентом МОК Томасом Бахом в связи с инцидентом.
Организаторы Олимпийских игр заявили, что "глубоко извиняются” за то, что представили спортсменов Южной Кореи как северокорейцев во время церемонии открытия в Париже в пятницу.
В субботу, 27 июля, Томас Бах позвонил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёль, чтобы извиниться за инцидент.
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