Чиновники здравоохранения Франции обеспокоены распространением лихорадки денге на Олимпийских играх

Франция предупреждает о резком росте случаев завоза лихорадки денге на Играх-2024

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Лихорадка денге не распространена в северной Европе, однако зарегистрированы случаи заболевания в Париже, сообщает euronews.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

"Мы уделяем приоритетное внимание местам массового скопления людей. Именно здесь риск передачи инфекции наиболее высок ", — рассказала The Telegraph Сесиль Сомарриба, директор по мониторингу здоровья и безопасности Регионального агентства здравоохранения Большого Парижа (ARS).

По данным органов здравоохранения Франции, 526 гнездовых ловушек проверяются на наличие комаров-переносчиков денге, при этом приоритет отдается местам, где ожидается массовое скопление людей, в попытке ограничить риск передачи инфекции.