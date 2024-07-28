Чиновники здравоохранения Франции обеспокоены распространением лихорадки денге на Олимпийских играх

Лихорадка денге не распространена в северной Европе, однако зарегистрированы случаи заболевания в Париже, сообщает euronews.
"Мы уделяем приоритетное внимание местам массового скопления людей. Именно здесь риск передачи инфекции наиболее высок ", — рассказала The Telegraph Сесиль Сомарриба, директор по мониторингу здоровья и безопасности Регионального агентства здравоохранения Большого Парижа (ARS).
По данным органов здравоохранения Франции, 526 гнездовых ловушек проверяются на наличие комаров-переносчиков денге, при этом приоритет отдается местам, где ожидается массовое скопление людей, в попытке ограничить риск передачи инфекции.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.