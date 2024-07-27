Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что поднятый вверх ногами олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже служит ярким символом глубокого кризиса, с которым сталкивается Международный олимпийский комитет (МОК) и современное олимпийское движение.
"Перевернутый флаг считается символом бедствия, — пояснила Родионенко. — Такой флаг сигнализирует о том, что что-то идет не так, находится под угрозой и требует помощи. Перевернутый олимпийский флаг в центре Парижа обозначает, что МОК и всё международное олимпийское движение переживают острый кризис."
В этих Олимпийских играх ожидается участие более 10 700 спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов, включая сборную беженцев. Также среди участников будут 32 спортсмена из России и Беларуси, которые будут выступать под нейтральным флагом и без государственного гимна.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.