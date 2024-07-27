Что значит перевернутый флаг на Олимпиаде: анализ главного тренера сборной России по спортивной гимнастике

Олимпийский флаг вверх ногами — что это значит

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что поднятый вверх ногами олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже служит ярким символом глубокого кризиса, с которым сталкивается Международный олимпийский комитет (МОК) и современное олимпийское движение.

Фото: zerohedge.com is licensed under Free More info

"Перевернутый флаг считается символом бедствия, — пояснила Родионенко. — Такой флаг сигнализирует о том, что что-то идет не так, находится под угрозой и требует помощи. Перевернутый олимпийский флаг в центре Парижа обозначает, что МОК и всё международное олимпийское движение переживают острый кризис."

В этих Олимпийских играх ожидается участие более 10 700 спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов, включая сборную беженцев. Также среди участников будут 32 спортсмена из России и Беларуси, которые будут выступать под нейтральным флагом и без государственного гимна.