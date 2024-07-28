Некоторые части церемонии открытия Игр-2024 были не совсем подходящими для просмотра детьми

Церемония открытия Игр-2024 в некоторых моментах не подходила для детского просмотра

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Во что превратились Олимпийские игры сегодня? Что это было? Взрослая аудитория будет долго приходить в себя от увиденного на открытии Олимпиады-2024, пишет Zero Hedge.

Фото: zerohedge.com is licensed under Free More info

Однако ясно одно: не для детского просмотра готовили эту церемонию в Париже, на которой были представлены странные выступления орды трансвеститов, в том числе сексуальные танцы и ЛГБТ*-представление, изображавшее переосмысление "Тайной вечери" Леонардо да Винчи с участием полуобнаженного Диониса. Конференция епископов Французской католической церкви восприняла это как "насмешку над христианством”. Возникает закономерный вопрос: какой вклад трансактивисты внесли в развитие общества, чтобы дать им звездный час на церемонии?

Жители Парижа и всей Франции говорят, что им, принимающей стороне, "стыдно, что мир видит нас такими" и что они "платят высокую цену за проведение Игр", сообщает Mail Online.

Видимо, закат западной цивилизации уже не за горами.

*международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в РФ