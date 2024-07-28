Во что превратились Олимпийские игры сегодня? Что это было? Взрослая аудитория будет долго приходить в себя от увиденного на открытии Олимпиады-2024, пишет Zero Hedge.
Однако ясно одно: не для детского просмотра готовили эту церемонию в Париже, на которой были представлены странные выступления орды трансвеститов, в том числе сексуальные танцы и ЛГБТ*-представление, изображавшее переосмысление "Тайной вечери" Леонардо да Винчи с участием полуобнаженного Диониса. Конференция епископов Французской католической церкви восприняла это как "насмешку над христианством”. Возникает закономерный вопрос: какой вклад трансактивисты внесли в развитие общества, чтобы дать им звездный час на церемонии?
Жители Парижа и всей Франции говорят, что им, принимающей стороне, "стыдно, что мир видит нас такими" и что они "платят высокую цену за проведение Игр", сообщает Mail Online.
Видимо, закат западной цивилизации уже не за горами.
*международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.