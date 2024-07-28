Zero Hedge: эти страны не были отстранены от Игр, несмотря на их участие в военных конфликтах

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Двойные стандарты МОК позволили Израилю сегодня и США ранее участвовать в Играх

1:44
Спорт

Олимпийские игры 2024 года в Париже стартовали. Однако в этом году на них не присутствуют ни флаги, ни команды из Российской Федерации и Белоруссии.

Двойные стандарты МОК позволили Израилю сегодня и США ранее участвовать в Играх
Фото: zerohedge.com is licensed under Free More info

Это связано с заявлением МОК в январе прошлого года, в котором говорилось, что российские и белорусские спортсмены не могут представлять свою страну, но могут участвовать как нейтральные. В итоге только 15 российских и 17 белорусских спортсменов были отобраны на Игры-2024 в качестве нейтральных.

Для комиссии МОК было важно, что эти спортсмены никогда не выражали поддержки военной операции России в Украине и что у них нет никаких связей со спортивными клубами, связанными с российскими военными.

Издание Zero Hedge со ссылкой на Al Jazeera отмечает четкую закономерность: только "соперники и враги" Запада отстраняются от участия в Играх. С поддержки МОК. Раз страна участвует в военном конфликте, то пусть понесет наказание — отстраняется от участия в Олимпиаде.

Вторжение Израиля в Газу привело к гораздо большему количеству смертей среди гражданского населения, чем война на Украине. Весь мир это видит и понимает. Но только не МОК. Израильские спортсмены приехали на Игры-2024.

Вторжение США в Ирак в 2003 году привело к гибели от 500 000 до миллиона мирных иракцев. А ранее — вторжение США в Афганистан? А бомбардировки Югославии силами НАТО? Где были карательные действия МОК против американских спортсменов? На это просто закрыли глаза.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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