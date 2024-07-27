Как накачать рельефные руки: советы тренера по упражнениям для бицепсов и трицепсов

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась советами для мужчин, стремящихся накачать сильные и рельефные руки. Её рекомендации приводит издание "Спорт-Экспресс".
По словам специалиста, при тренировке следует сосредоточиться на бицепсах и трицепсах, так как именно эти мышцы придают рукам привлекательный и подтянутый вид. Тренер подчеркнула важность правильной техники выполнения упражнений, рекомендуя начинать с минимального веса для лучшего освоения движений.
Елена Соболь перечислила наиболее эффективные упражнения для данных групп мышц. К ним относятся: подъем штанги стоя, подъем штанги на бицепс обратным хватом, упражнение "молотки", французский жим, разгибание рук с упором в скамью для трицепса и разгибание рук в кроссовере с канатной рукоятью.
Тренер также отметила, что каждое упражнение следует выполнять плавно и в умеренном темпе. "При выполнении упражнений на бицепс важно плавно опускать руки, а при тренировке трицепсов — медленно уводить руки назад", — добавила Соболь.
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