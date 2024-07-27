Противопоказания для занятий стретчингом: советы тренера Елены Логовичевой

Кому противопоказаны занятия стретчингом

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Елена Логовичева предупредила о противопоказаниях для занятий стретчингом, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, растяжка полезна для всех, независимо от пола и возраста. Однако она подчеркнула, что занятия нельзя проводить при недолеченных травмах, хронических заболеваниях суставов, гипермобильности и тяжелой стадии остеохондроза.

Логовичева также рекомендовала людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском прерывания беременности проконсультироваться с врачом перед началом тренировок.

"И, конечно, не следует тренироваться при инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах и высокой температуре", — добавила она.