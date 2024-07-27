Противопоказания для занятий стретчингом: советы тренера Елены Логовичевой

Тренер Елена Логовичева предупредила о противопоказаниях для занятий стретчингом, сообщает "Спорт-Экспресс".
По словам специалиста, растяжка полезна для всех, независимо от пола и возраста. Однако она подчеркнула, что занятия нельзя проводить при недолеченных травмах, хронических заболеваниях суставов, гипермобильности и тяжелой стадии остеохондроза.
Логовичева также рекомендовала людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском прерывания беременности проконсультироваться с врачом перед началом тренировок.
"И, конечно, не следует тренироваться при инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах и высокой температуре", — добавила она.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.