Как оставаться в форме при сидячей работе: рекомендации от тренера Максима Буденного

Как оставаться в форме при сидячей работе

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Максим Буденный дал советы по поддержанию формы для тех, кто работает в офисе. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Буденный рекомендует делать небольшие перерывы в работе для разминки мышц и связок. Особенно важно уделять внимание спине, которая страдает больше всего при сидячей работе. Для этого тренер советует выполнять наклоны и скручивания.

Дома Буденный рекомендует продолжать делать скручивания. Также стоит разводить руки в стороны, чтобы напрягать дельтовидные мышцы. В качестве замены гантелей можно использовать литровые бутылки с водой. Эффективным упражнением он также назвал приседания с пятилитровой бутылкой воды в качестве нагрузки.