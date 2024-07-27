Как оставаться в форме при сидячей работе: рекомендации от тренера Максима Буденного

Фитнес-тренер Максим Буденный дал советы по поддержанию формы для тех, кто работает в офисе. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".
Буденный рекомендует делать небольшие перерывы в работе для разминки мышц и связок. Особенно важно уделять внимание спине, которая страдает больше всего при сидячей работе. Для этого тренер советует выполнять наклоны и скручивания.
Дома Буденный рекомендует продолжать делать скручивания. Также стоит разводить руки в стороны, чтобы напрягать дельтовидные мышцы. В качестве замены гантелей можно использовать литровые бутылки с водой. Эффективным упражнением он также назвал приседания с пятилитровой бутылкой воды в качестве нагрузки.
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