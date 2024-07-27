Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Мальдивах участились случаи укусов рыбы-триггера
Легендарного бразильского футболиста Зико обокрали на Олимпиаде
Набиуллина рассказала о будущем ипотеки в России
Как отмена льготной ипотеки отразится на рынке жилья
В России прошли траурные акции в память погибших детей Донбасса
BioWare объявила о релизе Dragon Age: The Veilguard
UltiZeroGames показала новый геймплей Lost Soul Aside на ChinaJoy 2024
Кинологи рассказали, как собака выбирает себе хозяина
Pearl Abyss представляет Crimson Desert на gamescom 2024
Старт Олимпийских игр 2024 в Париже не увенчался успехом: хаос из-за проливного дождя и транспортных сбоев

Старт Олимпийских игр 2024 в Париже не увенчался успехом

1:27
Спорт

Олимпийские игры 2024 года в Париже начались с хаоса, когда организаторы столкнулись с погодным "катаклизмом" и недовольством местных жителей. Начало игр было омрачено проливным дождем, который нарушил праздничную атмосферу во время церемонии открытия. Голос диктора заглушался шумом дождя, а олимпийский флаг был случайно поднят вверх ногами.

Старт Олимпийских игр 2024 в Париже не увенчался успехом
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

К тому же, всего за несколько часов до этого были подожжены три основные линии скоростных поездов Франции, что вызвало массовые сбои в движении для более чем 800 000 пассажиров, включая спортсменов, стремящихся попасть в Париж. Организаторы посвятили годы планированию этой церемонии, которая должна была стать одной из величайших в истории Олимпийских игр.

Несмотря на дождь, церемонию все равно стоило посмотреть благодаря потрясающим выступлениям Леди Гаги, Селин Дион, множеству невероятных танцоров и наезднице, которая промчалась вдоль Сены. Флотилия из 10 000 участников проплыла по 6-километровому участку реки Сены через центр Парижа, собрав на берегах до 300 000 зрителей.

Тем временем французская метеорологическая служба предсказала "проливные дожди", эквивалентные 15-дневным осадкам, которые выпали вечером между 18:00 и полуночью.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Последние материалы
В России прошли траурные акции в память погибших детей Донбасса
BioWare объявила о релизе Dragon Age: The Veilguard
UltiZeroGames показала новый геймплей Lost Soul Aside на ChinaJoy 2024
Кинологи рассказали, как собака выбирает себе хозяина
Pearl Abyss представляет Crimson Desert на gamescom 2024
Фаршированные баклажаны по-грузински: пикантная летняя закуска
Стали известны подробности начала расследования теракта в "Крокус Сити Холле"
Кому противопоказаны занятия стретчингом
Сергей Лавров выступил за невмешательство США в дела стран Азии
Как оставаться в форме при сидячей работе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников