Олимпийские игры 2024 года в Париже начались с хаоса, когда организаторы столкнулись с погодным "катаклизмом" и недовольством местных жителей. Начало игр было омрачено проливным дождем, который нарушил праздничную атмосферу во время церемонии открытия. Голос диктора заглушался шумом дождя, а олимпийский флаг был случайно поднят вверх ногами.
К тому же, всего за несколько часов до этого были подожжены три основные линии скоростных поездов Франции, что вызвало массовые сбои в движении для более чем 800 000 пассажиров, включая спортсменов, стремящихся попасть в Париж. Организаторы посвятили годы планированию этой церемонии, которая должна была стать одной из величайших в истории Олимпийских игр.
Несмотря на дождь, церемонию все равно стоило посмотреть благодаря потрясающим выступлениям Леди Гаги, Селин Дион, множеству невероятных танцоров и наезднице, которая промчалась вдоль Сены. Флотилия из 10 000 участников проплыла по 6-километровому участку реки Сены через центр Парижа, собрав на берегах до 300 000 зрителей.
Тем временем французская метеорологическая служба предсказала "проливные дожди", эквивалентные 15-дневным осадкам, которые выпали вечером между 18:00 и полуночью.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.