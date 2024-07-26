Открытие Олимпийских игр 2024 в Париже: Селин Дион и Леди Гага на Сене

В Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр

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Открытие XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года состоялось в Париже, сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Церемония началась в 20:30 по московскому времени и впервые проходит не на стадионе, а на реке Сена. Хедлайнерами мероприятия стали знаменитые певицы Селин Дион и Леди Гага, которые исполнили песню Эдит Пиаф "La Vie en rose".

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, содержащие металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.

Россияне и белорусы допущены к участию в нейтральном статусе. В Париже выступят 15 российских и 17 белорусских спортсменов.