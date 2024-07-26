Двукратная чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова назвала ушу универсальным видом спорта, подходящим для людей всех возрастов. Ее слова приводит "ФедералПресс".
По словам спортсменки, ушу сочетает в себе гибкость, координацию, силу, ловкость, чувство равновесия, здоровье и красоту.
"Этот вид спорта поможет вам овладеть своим телом, научиться навыкам самообороны, улучшить телосложение и повысить уверенность в себе", — отметила Тарасова.
Она также подчеркнула, что ушу можно заниматься с 3 до 90 лет.
"Дыхательная гимнастика тайцзицюань, являющаяся частью ушу, улучшает самочувствие, стабилизирует психологическое состояние и укрепляет сосуды", — добавила Тарасова.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.