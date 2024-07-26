Чемпионка мира Дарья Тарасова назвала универсальный вид спорта для любого возраста

Чемпионка мира назвала ушу универсальным спортом для всех возрастов

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Двукратная чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова назвала ушу универсальным видом спорта, подходящим для людей всех возрастов. Ее слова приводит "ФедералПресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Nightscream, CC BY 3.0

По словам спортсменки, ушу сочетает в себе гибкость, координацию, силу, ловкость, чувство равновесия, здоровье и красоту.

"Этот вид спорта поможет вам овладеть своим телом, научиться навыкам самообороны, улучшить телосложение и повысить уверенность в себе", — отметила Тарасова.

Она также подчеркнула, что ушу можно заниматься с 3 до 90 лет.

"Дыхательная гимнастика тайцзицюань, являющаяся частью ушу, улучшает самочувствие, стабилизирует психологическое состояние и укрепляет сосуды", — добавила Тарасова.