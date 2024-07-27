Пловчиха Юлия Ефимова в числе самых сексуальных спортсменов по версии издания NY Post

Не попавшая на Олимпиаду 2024 года российская пловчиха Юлия Ефимова вошла в список самых привлекательных участников Игр в Париже, по мнению издания NY Post.
Также в рейтинг вошли немецкая бегунья Алиса Шмидт, британская прыгунья с шестом Молли Кодери, польская бегунья Наталья Качмарек, канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюман, нидерландская бегунья Лике Клавер, парагвайская пловчиха Луана Алонсо, американские прыгуньи с шестом Кэти Мун и Сэнди Моррис, американский пловец Калеб Дрессел, аргентинский футболист Хулиан Альварес, французский пловец Леон Маршан, французский дзюлдоист Тедди Ринер и французский баскетболист Виктор Вембаньяма.
От Международной федерации плавания (World Aquatics) Ефимова получила нейтральный статус в июне. Так она смогла участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации. Юлия попыталась пройти отбор на Игры в Париже через чемпионат Багамских островов, но не смогла уложиться в норматив по двум дистанциям на брассе.
Ефимовой 32 года, она принимала участие в четырех Олимпиадах, выиграла две серебряные и одну бронзовую медали, а также шесть раз становилась чемпионкой мира.
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