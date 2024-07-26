Как сборная США по баскетболу готовится к Олимпийским играм в Париже 2024: итоги товарищеских матчей

Сборная США по баскетболу готовится к Олимпийским играм в Париже

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Национальная сборная США по баскетболу, возглавляемая главным тренером Стивом Керром, начала подготовку к Олимпийским играм 2024 года в Париже. На прошлой неделе команда провела несколько товарищеских матчей, в том числе одержала победу над сборной Франции со счетом 92:88.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Керр отметил, что его команде предстоит еще поработать над улучшением формы перед стартом соревнований. По его словам, игроки постепенно привыкают друг к другу и становятся более уверенными в своей игре. Главный тренер планирует использовать ближайшие недели для дальнейшего совершенствования команды.

Олимпийский турнир по баскетболу пройдет с 27 июля по 10 августа. Сборная США стремится улучшить свои результаты после недавних поражений от команд Германии и Южного Судана, где соперники продемонстрировали большее стремление к победе.