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Как укрепить икры: советы вице-чемпионки мира по фитнесу Элеоноры Алибаевой

Вице-чемпионка мира по фитнесу поделилась секретами идеальных икр

1:18
Спорт

Тренер и вице-чемпионка мира по фитнесу Элеонора Алибаева представила топ-4 упражнений для достижения красивых икр. В своей рекомендации, приведённой в "Спорт-Экспресс", она советует следующие шаги:

Вице-чемпионка мира по фитнесу поделилась секретами идеальных икр
Фото: unsplash.com by Alexander Redl alexanderredl, PDM

Первое упражнение — подъёмы на носки с параллельными стопами.
Нужно медленно подниматься на носочки и плавно опускаться 20 раз. После этого задержитесь в верхней точке на 20 секунд. Затем повторите движение, развернув стопы под углом 45 градусов.

Следующее упражнение — плие.
Расставьте ноги шире плеч, разверните носки в стороны и подкрутите таз под себя. Приседайте, следя за тем, чтобы колени не заворачивались внутрь. Поочередно поднимайтесь на носочки на каждой ноге. Упражнение выполняется 20 раз.

Для завершения комплекса рекомендуется растяжка.
Примите позу "собака мордой вниз" и в этой позе поднимайте и опускайте пятки. Продолжайте упражнение до тех пор, пока не почувствуете, что мышцы разогрелись. Затем опустите пятки как можно ниже и держитесь в этом положении около десяти секунд, глубоко дыша и расслабляясь.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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