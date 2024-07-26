Банщин рассказал, как посещение бани помогает спортсменам после тренировок

Банщик Нестор уверен, что баня помогает восстановиться после тренировок

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

После интенсивных тренировок важно восстановить силы и расслабиться. Баня идеально подходит для этого.

Фото: commons.wikimedia.org by Гульбувес, CC BY-SA 4.0

Во время тренировки мышцы получают микротравмы, а горячий воздух бани улучшает кровообращение и расслабляет напряжённые мышцы, способствуя их быстрому восстановлению.

"Самое важное — восстановление. После интенсивных тренировок мышцы подвергаются микротравмам. Пар улучшает кровь и помогает расслабить напряженные мышцы, что ускоряет восстановление", — сказал Нестор.

Кроме того, баня помогает выводить токсины, что особенно важно для спортсменов. Чистая кожа — залог здоровья и успеха на соревнованиях, сообщает Газета.Ru.

Регулярное посещение бани улучшает обмен веществ, повышает общий тонус организма и снижает уровень стресса, что благотворно влияет на психоэмоциональное состояние и помогает достигать лучших результатов.