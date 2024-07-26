Что делать, если в тренажёрном зале вас охватывает тревожность и вы испытываете стресс?
Как справиться со стрессом и тревожностью в тренажёрном зале
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Чтобы справиться с тревогой в тренажёрном зале, попробуйте следующие методы:
Фото: commons.wikimedia.org by Snehalkanodia, CC BY-SA 3.0
- Возьмите с собой друга, который поддержит вас и поможет чувствовать себя увереннее.
- Заранее спланируйте свой график тренировок, чтобы не чувствовать себя перегруженным.
- Смените фокус внимания: вместо страха перед походом в тренажёрный зал сосредоточьтесь на новом опыте и возможностях.
- Чтобы освоиться в новом месте, узнайте о нём больше: изучите информацию о тренажёрном зале в интернете, прогуляйтесь рядом с ним и изучите его окрестности.
- Если возможно, посетите тур по тренажёрному залу перед началом тренировок.
- Выберите подходящее время для посещения, когда количество посетителей будет меньше.
Для снижения нервозности:
- Начните с небольших нагрузок и постепенно увеличивайте их.
- Преобразуйте тревогу в волнение, сменив фокус внимания на позитивные аспекты тренировок.
- Рассматривайте посещение тренажёрного зала как заботу о своём здоровье и физическом благополучии.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру