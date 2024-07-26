Что делать, если в тренажёрном зале вас охватывает тревожность и вы испытываете стресс?

Как справиться со стрессом и тревожностью в тренажёрном зале

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Чтобы справиться с тревогой в тренажёрном зале, попробуйте следующие методы:

Фото: commons.wikimedia.org by Snehalkanodia, CC BY-SA 3.0

Возьмите с собой друга, который поддержит вас и поможет чувствовать себя увереннее.

Заранее спланируйте свой график тренировок, чтобы не чувствовать себя перегруженным.

Смените фокус внимания: вместо страха перед походом в тренажёрный зал сосредоточьтесь на новом опыте и возможностях.

Чтобы освоиться в новом месте, узнайте о нём больше: изучите информацию о тренажёрном зале в интернете, прогуляйтесь рядом с ним и изучите его окрестности.

Если возможно, посетите тур по тренажёрному залу перед началом тренировок.

Выберите подходящее время для посещения, когда количество посетителей будет меньше.

Для снижения нервозности:

Начните с небольших нагрузок и постепенно увеличивайте их.

Преобразуйте тревогу в волнение, сменив фокус внимания на позитивные аспекты тренировок.

Рассматривайте посещение тренажёрного зала как заботу о своём здоровье и физическом благополучии.