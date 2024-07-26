Названы три опасности, которые подстерегают спортсмена, тренирующегося в жару

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Что может случиться, если заниматься спортом в жару

2:06
Спорт

В жаркую погоду наш организм пытается справиться с перегревом, направляя больше крови к коже и выделяя пот. Испарение пота охлаждает кожу и кровь, поддерживая термобаланс. Однако при этом организм теряет влагу, мышцы получают меньше крови, а сердцебиение учащается.

Что может случиться, если заниматься спортом в жару
Фото: ru.freepik.com

Если тело не справляется с перегревом, могут возникнуть следующие проблемы:

  • тепловые судороги — болезненные спазмы больших мышечных групп во время упражнений или после тренировки;
  • тепловое утомление — повышение температуры тела до 40 °C, сопровождающееся тошнотой, рвотой, слабостью, головной болью, интенсивной потливостью и холодной, липкой кожей;
  • тепловой удар — критическое повышение температуры тела до 40 °C и более, приводящее к спутанности сознания, раздражительности, головной боли, головокружению, тошноте, рвоте, проблемам со зрением и сердечным ритмом, слабости.

Если не оказать немедленную медицинскую помощь, тепловой удар может привести к повреждению мозга, отказу органов и даже смерти.

Недостаток влаги во время физической активности в жаркую погоду может вызвать обезвоживание, которое сопровождается усталостью, головной болью, головокружением, сухостью во рту и тёмным цветом мочи.

Для предотвращения обезвоживания необходимо постоянно пополнять запасы влаги. Однако чрезмерное потребление воды также может привести к серьёзным последствиям, так как вместе с потом теряется не только жидкость, но и натрий.

Снижение уровня натрия в сыворотке крови ниже 135 мг/дл вызывает гипонатриемию, которая проявляется отёком рук и ног, спазмами мышц, усталостью, головной болью, дезориентацией и спутанностью сознания. Если не восполнить уровень натрия, состояние может привести к отёку лёгких, мозга и коме.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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