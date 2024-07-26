В ресторане Олимпийской деревни отмечаются проблемы с поставками продуктов питания

Спортсмены жалуются на нехватку некоторых продуктов в ресторане Олимпийской деревни

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Питание для спортсменов в Олимпийской деревне организовано в специальном ресторане на 3200 посадочных мест.

Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, CC BY-SA 4.0

Недавно американская гимнастка Алеа Финнеган отметила, что еда пресноватая.

Однако отсутствие приправ и специфических вкусов не представлялись большой проблемой. Издание L'Equipe сообщило о жалобах спортсменов на нехватку некоторых продуктов.

Особенно отмечалось, что на завтраке в среду, 24 июля, не хватало яиц.

Компания, ответственная за питание спортсменов, заверила, что решит проблемы с поставками, объяснив дефицит популярностью определенных блюд среди участников Игр.

Сегодня, 26 июля, состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 года. Мероприятие начинается в 20:30 по московскому времени.