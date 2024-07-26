В ресторане Олимпийской деревни отмечаются проблемы с поставками продуктов питания

Питание для спортсменов в Олимпийской деревне организовано в специальном ресторане на 3200 посадочных мест.
Недавно американская гимнастка Алеа Финнеган отметила, что еда пресноватая.
Однако отсутствие приправ и специфических вкусов не представлялись большой проблемой. Издание L'Equipe сообщило о жалобах спортсменов на нехватку некоторых продуктов.
Особенно отмечалось, что на завтраке в среду, 24 июля, не хватало яиц.
Компания, ответственная за питание спортсменов, заверила, что решит проблемы с поставками, объяснив дефицит популярностью определенных блюд среди участников Игр.
Сегодня, 26 июля, состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 года. Мероприятие начинается в 20:30 по московскому времени.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.