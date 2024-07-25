Простые упражнения для офисных сотрудников: советы фитнес-тренера

Фитнес-тренер рассказал, как оставаться в форме без спортзала

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие компании продолжают придерживаться офисного формата работы, а не переходят на удалёнку. Это заставляет сотрудников тратить время на дорогу до офиса и обратно, что часто оставляет мало времени для посещения спортзала. Фитнес-тренер Максим Буденный поделился советами о том, как поддерживать форму дома и на что стоит обратить внимание, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Эксперт рекомендует делать короткие перерывы в работе, чтобы размять мышцы и связки. Простые упражнения можно выполнять прямо в офисе.

"Просто встаньте и пройдитесь, сделайте несколько наклонов и скручиваний. Долгая работа за компьютером негативно влияет на спину, поэтому не позволяйте себе долго оставаться в одном положении. Только так можно сохранить осанку", — советует Буденный.

Тренер также подчеркнул, что для поддержания здоровья необязательно посещать спортзал, если на это нет времени. Дома можно выполнять простые упражнения, которые помогут держать организм в тонусе.

"Скручивания, лежа на полу, укрепят спину и пресс. Можно усложнить задачу, закинув ноги на диван. Литровые бутылки с водой можно использовать вместо гантелей: разводите руки в стороны для тренировки дельт. Приседать с нагрузкой тоже полезно, и здесь отлично подойдут пятилитровые бутылки", — заключил Буденный.