Высокая зарплата стала причиной расторжения контракта Бурдасова с "Трактором"

ХК "Трактор" объявил о расторжении контракта с Антоном Бурдасовым

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

В среду, 24 июля, хоккейный клуб "Трактор" из Челябинска объявил о расторжении контракта с Антоном Бурдасовым. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале клуба.

Фото: flickr.com by s.yume, CC BY 2.0

Решение было принято в соответствии с требованиями нового главного тренера команды. Изначально планировалось обменять легионера в другой клуб КХЛ, но подходящих вариантов не нашлось, сообщает kursdela. biz.

В последние сезоны Бурдасов демонстрировал одни из лучших результатов, однако причины для расторжения контракта всё же существовали. По информации "Спорт-Экспресс", причиной могла стать высокая зарплата игрока, составляющая 80 миллионов рублей в год.

Сам Бурдасов до последнего надеялся выступать за "чёрно-белых" в новом сезоне, но его дальнейшая карьера пока остается неопределенной. Это вызвало обсуждение среди болельщиков:

"Сколько было разговоров от агента Бурдасова, мол он в команде, нет поводов волноваться. Ну-ну," — отмечается в одном из комментариев.