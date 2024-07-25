Московский "Спартак" подписал контракт с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко

"Спартак" подписал контракт с аргентинским полузащитником Барко

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Московский "Спартак" заключил контракт с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Информация об этом размещена на официальном сайте клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Игрок перешел в российскую команду из аргентинского "Ривер Плейт", при этом финансовые условия сделки остаются конфиденциальными. Контракт с Барко подписан до 2027 года.

"Барко — универсальный атакующий полузащитник, способный играть как в центре поля, так и на флангах атаки. В своей карьере он часто выступал в роли 'десятки' и левого вингера", — говорится в сообщении на сайте.

В прошлом сезоне Барко сыграл за "Ривер Плейт" 28 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.