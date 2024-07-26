25 июля игра между футбольными командами Израиля и Мали началась под усиленным контролем службы безопасности за пределами стадиона, сообщает euronews.
Сборная Израиля прибыла на стадион под повышенной защитой полицейских.
Вооруженные полицейские патрулировали стадион "Парк де Пренс" в течение всего матча.
Болельщики из Мали с воодушевлением запели, когда их гимн прозвучал первым. Когда дело дошло до гимна Израиля, раздались свистки на трибунах малийских болельщиков. Однако акустическую систему стадиона усилили, чтобы заглушить шум с трибун.
На протяжении всего матча израильских игроков несколько раз освистывали. Некоторые малийские болельщики на трибунах держали палестинские флаги.
Матч завершился со счетом 1:1 в рамках группы D.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.