Матч между Мали и Израилем шёл под усиленным контролем службы безопасности

Полицейские усиленно патрулировали стадион во время матча между Мали и Израилем

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25 июля игра между футбольными командами Израиля и Мали началась под усиленным контролем службы безопасности за пределами стадиона, сообщает euronews.

Фото: flickr.com by Джордж М. Грутас, CC BY 2.0

Сборная Израиля прибыла на стадион под повышенной защитой полицейских.

Вооруженные полицейские патрулировали стадион "Парк де Пренс" в течение всего матча.

Болельщики из Мали с воодушевлением запели, когда их гимн прозвучал первым. Когда дело дошло до гимна Израиля, раздались свистки на трибунах малийских болельщиков. Однако акустическую систему стадиона усилили, чтобы заглушить шум с трибун.

На протяжении всего матча израильских игроков несколько раз освистывали. Некоторые малийские болельщики на трибунах держали палестинские флаги.

Матч завершился со счетом 1:1 в рамках группы D.