Вице-спикер Госдумы и бывший президентский кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил с инициативой отмены системы Fan ID. Об этом сообщает Metaratings.
Даванков сообщил, что планирует осенью 2024 года инициировать обсуждение в Госдуме по вопросу отмены карты болельщика. По его мнению, отмена может быть реализована к началу сезона 2025/2026 в Российской премьер-лиге.
Напомним, что закон о Fan ID был принят Госдумой в декабре 2021 года. Согласно этому закону, для посещения матчей РПЛ болельщики обязаны иметь персонифицированную карту зрителя, оформление которой ранее было возможно только лично. В ответ на введение этого правила многие активные фанаты клубов РПЛ, за исключением грозненского "Ахмата", объявили бойкот матчам лиги.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.