Владислав Даванков предложил отмену Fan ID: как это повлияет на Российскую премьер-лигу

Владислав Даванков планирует инициировать отмену Fan ID

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вице-спикер Госдумы и бывший президентский кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил с инициативой отмены системы Fan ID. Об этом сообщает Metaratings.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Даванков сообщил, что планирует осенью 2024 года инициировать обсуждение в Госдуме по вопросу отмены карты болельщика. По его мнению, отмена может быть реализована к началу сезона 2025/2026 в Российской премьер-лиге.

Напомним, что закон о Fan ID был принят Госдумой в декабре 2021 года. Согласно этому закону, для посещения матчей РПЛ болельщики обязаны иметь персонифицированную карту зрителя, оформление которой ранее было возможно только лично. В ответ на введение этого правила многие активные фанаты клубов РПЛ, за исключением грозненского "Ахмата", объявили бойкот матчам лиги.