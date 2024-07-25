Футболиста сборной Аргентины обокрали в Париже на летних Играх-2024

Футболиста Аргентины Альмаду ограбили на Олимпиаде в Париже

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Футболиста олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмаду ограбили на летних Играх-2024 в Париже. Об этом сообщил главный тренер команды Хавьер Маскерано в интервью TyC Sports.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

По словам тренера, инцидент произошел за день до первого матча команды.

"Неизвестные проникли на нашу базу. Несмотря на постоянную проверку удостоверений и аккредитаций, такие события всё равно случаются", — отметил Маскерано.

Ранее Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА), требуя от организации обеспечить безопасность игроков.

В дебютном матче турнира, который состоялся 24 июля, сборная Аргентины проиграла Марокко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу африканцев, и была задержана на два часа из-за инцидента с марокканскими болельщиками, выбежавшими на поле.