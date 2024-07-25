Лучшие упражнения для пресса для мужчин старше 60 лет от фитнес-тренера Марка Маккилиара

Фитнес-тренер назвал топ-упражнения на пресс для мужчин старше 60 лет

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Фитнес-тренер Марк Маккилиар назвал лучшие упражнения для пресса у мужчин старше 60 лет. Его рекомендации приводит Men Today.

Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

Первое упражнение, которое предложил Маккилиар, — это велосипед. Следующим упражнением является приведение колена к локтю в планке. Для его выполнения необходимо лечь на бок, согнуть правую руку в локте и положить предплечье на пол. Затем следует подняться, разогнув руку и оторвав тело от пола. В этом положении нужно сгибать левый локоть и левое колено, тянув их друг к другу.

Последнее упражнение в списке Маккилиара — это диагональные скручивания. Для его выполнения нужно лечь на пол, вытянуть ноги перед собой, держа правую руку вдоль тела и вытянув левую за головой. Затем необходимо одновременно поднимать левую руку и правую ногу, тянув их друг к другу и отрывая лопатки от пола.