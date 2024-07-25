Илон Маск vs Марк Цукерберг: конфликт миллиардеров набирает обороты, поединок не за горами

Илон Маск готовится к поединку с Марком Цукербергом

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бизнесмен Илон Маск выразил готовность к поединку с Марком Цукербергом, руководителем компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России. Маск заявил об этом, что вызвало реакцию Цукерберга, ответившего через социальную сеть Threads: "Мы действительно возвращаемся к старому?".

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

Конфликт между двумя миллиардерами обострился после появления приложения Threads от Meta, конкурирующего с Twitter, которым владеет Маск. В прошлом году Маск даже вызвал Цукерберга на поединок, утверждая, что запуск подобной платформы поставит человечество "исключительно под каблук" главы Meta. Хотя поединок не состоялся, Маск вновь заявил о своем желании вернуться к этому вопросу.

Стоит отметить, что у обоих потенциальных участников поединка есть свои преимущества и недостатки. Маск обладает физической силой, тогда как Цукерберг имеет опыт занятий джиу-джитсу и более легкий вес. Кроме того, есть опасения, что увлечение Цукерберга спортом может отвлекать его от управления компанией.

*Meta — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.